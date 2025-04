Juventusnews24.com - Brambilla verso Juventus Next Gen Crotone: «Questa pausa ci è servita per recuperare. Loro sono nel momento migliore dell’anno, servirà la nostra miglior versione»

di RedazioneNews24, allenatore dellaGen, ha parlato alla vigilia della sfida coldi Serie C 2024/25. Le sue dichiarazioniAi canali ufficiali bianconeri, Massimoha parlato alla vigilia diGen. Queste le sue dichiarazioniil match di Serie C 2024/25.CONDIZIONI DEL GRUPPO – «Stiamo bene, abbiamo avuto la possibilità di staccare un po’ non giocando lo scorso fine settimana. I ragazzi poi hanno avuto la possibilità di andare ad allenarsi con la Prima Squadra, che è sempre molto bello e stimolante.settimana ci siamo concentrati sulla gara di domani che abbiamo preparato bene. Abbiamo recuperato energie sia fisiche che mentali, abbiamo speso tanto nelle ultime partite, giocando con frequenza, e fatto una rincorsa importante.