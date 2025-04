Sociale | dalla giunta arriva l’approvazione del Bonus Acque 2025

Pisa, 4 aprile 2025 – Un supporto alle famiglie a medio e basso reddito attraverso il riconoscimento di un contributo pari al 50% della spesa idrica sostenuta nel 2024 e certificata dal gestore Acque Spa. È quanto prevede il "Bonus Acque 2025" approvato dalla giunta nella seduta di giovedì 3 aprile. Sulla misura saranno messi a disposizione 128.488,66 euro, attribuiti al Comune di Pisa dall'Autorità Idrica Toscana. Il bando per assegnare il contributo sarà pubblicato nei prossimi giorni sul sito istituzionale del Comune. "Con l'approvazione del 'Bonus Acque 2025' – dichiara l'assessore alle politiche sociali, Giovanna Bonanno - la nostra amministrazione comunale ha voluto dare un segnale concreto di sostegno alle famiglie a medio e basso reddito, riconoscendo un contributo pari al 50% della spesa idrica sostenuta nel 2024.

