Alessia in lacrime per la sua lettera ad Amici 24 | “Non mi sento bella ho avuto problemi col mio corpo”

Amici 24, a un passo dal Serale di sabato 5 aprile, Alessia si è raccontata attraverso una lettera a tema paure e insicurezze. La ballerina ha ripercorso il suo passato: "Non mi sento bella, sono una ragazza normale. Ho avuto problemi col mio corpo, non riuscivo a vedermi ballare perché ero grossa". Leggi su Fanpage.it Nella scuola di24, a un passo dal Serale di sabato 5 aprile,si è raccontata attraverso unaa tema paure e insicurezze. La ballerina ha ripercorso il suo passato: "Non mi, sono una ragazza normale. Hocol mio corpo, non riuscivo a vedermi ballare perché ero grossa".

