Inter-Luis Henrique a breve incontri con l’entourage | CM IT

Inter fa sul serio per Luis Henrique, anche se allo stato attuale ancora non ha presentato alcuna offerta. Né al Marsiglia e né brasiliano. Col suo entourage, però, ci saranno presto degli incontri in cui il Ds Ausilio presenterà una prima proposta contrattuale.Inter-Luis Henrique, a breve l’incontro con l’entourage (Instagram @Luisht01) – Calciomercato.itSecondo quanto raccolto da Calciomercato.it, la dirigenza nerazzurra ha in programma più di un meeting con gli agenti di Luis Henrique intorno alla metà di questo mese di aprile. L’intenzione è dare una accelerata decisiva o quasi all’operazione, in primis per mettersi definitivamente avanti rispetto alla concorrenza rappresentata soprattutto da quel Bayern Monaco avversario imminente nei quarti di Champions League. Calciomercato.it - Inter-Luis Henrique, a breve incontri con l’entourage | CM.IT Leggi su Calciomercato.it Il club di Oaktree vuole accelerare per mettersi definitivamente alle spalle la concorrenza e avere il brasiliano già per il Mondiale per ClubL’fa sul serio per, anche se allo stato attuale ancora non ha presentato alcuna offerta. Né al Marsiglia e né brasiliano. Col suo entourage, però, ci saranno presto degliin cui il Ds Ausilio presenterà una prima proposta contrattuale., al’incontro con(Instagram @ht01) – Calciomercato.itSecondo quanto raccolto da Calciomercato.it, la dirigenza nerazzurra ha in programma più di un meeting con gli agenti diintorno alla metà di questo mese di aprile. L’intenzione è dare una accelerata decisiva o quasi all’operazione, in primis per mettersi definitivamente avanti rispetto alla concorrenza rappresentata soprattutto da quel Bayern Monaco avversario imminente nei quarti di Champions League.

Luis Henrique, chi è il giocatore dell'Olympique Marsiglia che piace all'Inter. L'Inter accelera per Luis Henrique: contatti aperti con il Marsiglia. Inter, rinforzo sulle fasce? Piace Luis Henrique. Ecco chi è Luis Henrique e come gioca. L’Inter ha un alleato. Di lui Gattuso diceva che…. Inter in a Rush to Put Their Hands on Luis Henrique. CdS - L'Inter ha trovato l'alternativa a Dumfries: accelerata per Luis Henrique. Ne parlano su altre fonti

Inter-Luis Henrique: la posizione del club, Benatia a San Siro e l'insidia Bayern - (msn.com)

Inter, colpo in canna. Luis Henrique nel mirino. Lo manda De Zerbi - (ilgiorno.it)

Luis Henrique-Inter: Benatia (Marsiglia) a San Siro per il derby di Coppa Italia - Il direttore sportivo del Marsiglia è a San Siro per il derby di Coppa Italia tra Milan-Inter, a conferma dell'interesse dei nerazzurri per Luis Henrique. Dialogo aperto tra le parti, anche se ... (sport.sky.it)