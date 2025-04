Internews24.com - Kane avvisa l’Inter: «Vogliamo vincere, ecco cosa dovremo far con l’Inter. Gli infortuni…»

di RedazioneHarryè sicuro,perché non teme gli infortuni ed il suo pensiero sulla Champions, così prima di Bayern Monaco InterHarrynon usa giri di parole, nella sua ultima intervista a Sky Sport ha parlato del prossimo match in arrivo: Bayern Monaco Inter.un estratto:I TANTI INFORTUNI DEL BAYERN – «Il nostro obiettivo è avere successo, per riuscirsi abbiamo bisogno di tutti. Ora toccherà a chi ha giocato meno, ma senza scuse perché tutte le squadre devono fare i conti con infortuni e assenze. Abbiamo gestito bene queste situazioni per tutta la stagione, non è il momento di fermarci»CHAMPIONS LEAGUE – «E’ praticamente da tutta la vita che sogno di vincerla e riuscirci in casa renderebbe il tutto ancora più speciale. Penso che sia esaltante avere l’opportunità di fare qualdel genere, ma prima ci aspettano due grandi partite dure, contro