Borsa | effetto dazi sull' Europa banche nel mirino

banche sono le più colpite. I dazi incrociati di Usa e Cina spaventano i mercati, gli investitori fuggono temendo una recessione e gli indici chiudono in profondo rosso. Londra ha perso il 4,95%, lo stesso Francoforte, Parigi il 4,26 per cento. Quotidiano.net - Borsa: effetto dazi sull'Europa, banche nel mirino Leggi su Quotidiano.net Le Borse europee affondano e lesono le più colpite. Iincrociati di Usa e Cina spaventano i mercati, gli investitori fuggono temendo una recessione e gli indici chiudono in profondo rosso. Londra ha perso il 4,95%, lo stesso Francoforte, Parigi il 4,26 per cento.

Dazi: Piazza Affari come l'11 settembre, Wall Street in rosso. Meloni: "Sospendere Green Deal auto" - Bankitalia: previsioni effetti dei dazi sulla crescita soggette a un'elevata incertezza. ++ Borsa: effetto dazi sull'Europa, banche nel mirino ++. Le Borse di oggi affondano per i dazi, Milano chiude a -6,53%. Trump: “Powell tagli i tassi”. Dazi, Trump: "Paese ed economia avranno un boom". Ue studia contromosse. Borse giù. Dazi, Borse a picco. E arriva la risposta della Cina a Trump. Dazi, Meloni: «Non è una catastrofe. Ue, revisione del Patto di stabilità ora necessaria». Macron alle aziende francesi: «Basta investimenti negli Usa». Trump: «Usa più forti che mai». Ne parlano su altre fonti

Borsa: l'Europa in calo con i timori per i dazi, Milano maglia nera - Tokyo cede il 2,75%, ai minimi da otto mesi. Sul fronte dei cambi lo yen si attesta ai massimi in sei mesi sul dollaro a 146,06. In rosso anche Seul (-0,86%), Mumbai (-1%), Hanoi (-3,75%) e Bangkok ... (ansa.it)

Dazi, Borsa Milano precipita a -7% travolta dalle banche. Europa ancora in rosso: è la peggior settimana dal 2022 - Le Borse europee peggiorano ancora con i timori di una recessione globale, dopo i dazi decisi da Donald Trump ed i rischi di una guerra commerciale. La Borsa di Milano è senza freni ... (msn.com)

Borse europee in rosso dopo i dazi Usa. La Cina annuncia controdazi al 34% - La reazione della Borsa italiana e delle Borse europee dopo l'annuncio dei dazi Usa da parte di Donald Trump e la reazione della Cina con i suoi controdazi. (gazzetta.it)