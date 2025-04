Ilgiorno.it - Merate, pensionato di 88 anni “perde” l'auto. A ritrovarla sono i carabinieri

(Lecco), 4 aprile 2025 – L'età avanzata, un momento di amnesia temporanea, l'che non c'è più, la paura che qualcuno l'abbia rubata, l'agitazione che diventa panico. Nei giorni scorsi undi 88diha telefonato disperato aiperché non trovava più la sua Opel Corsa, non una semplice macchina, ma la sua libertà, di andare dagli amici, fare la spesa, accompagnare la sorella. Era convinto che qualcuno gliel'avesse porta via. In soccorso Lo hanno raggiunto due militari dell'aliquota Radiomobile in quel momento in servizio di pattuglia di pronto intervento: lo hanno calmato, consolato, ascoltato. E hanno compreso che nessuno lo aveva derubato, ma che era lui che non si ricordava dove avesse parcheggiato l'mobile. Una rapida occhiata e un controllo altrettanto rapido nei posteggi dei paraggi ed eccola lì la Opel Corsa.