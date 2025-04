Formiche.net - L’Italia valuta la creazione di una costellazione satellitare nazionale. L’annuncio di Urso

Leggi su Formiche.net

Unaper rendereindipendente sul fronte delle comunicazioni strategiche da e verso lo Spazio. Questa la prospettiva illustrata dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo, a margine di un incontro presso la sede del ministero di via Veneto. L’intervento diDopo molte polemiche e speculazione sull’argomento, il ministro ha spiegato chestando questa strada per soddisfare le proprie esigenze istituzionali nell’ambito delle telecomunicazioni per la difesa e la sicurezza. “Lo scorso anno abbiamo dato mandato all’Agenzia spaziale italiana di realizzare un primo studio di fattibilità sui tempi, le modalità e i costi, studio di fattibilità che ci è stato consegnato ed è incoraggiante”, ha raccontato. “Per questo, nell’ultima riunione del Comitato interministeriale per lo spazio abbiamo deciso di passare alla seconda fase dando incarico all’Asi di confrontarsi nel merito con il sistema delle imprese spaziali italiane per capire se la nostra industria sia in condizioni di realizzare questa”.