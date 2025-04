L’Emilia-Romagna sfila al Vinitaly Vitigni autoctoni e biodiversità

L’Emilia-Romagna è pronta ad alzare i calici per l’edizione di Vinitaly ormai alle porte. Dal 6 al 9 aprile infatti a Verona si presenta con un Padiglione 1 completamente rinnovato sotto l’egida di Enoteca regionale, Regione e APT Servizi Emilia-Romagna. A tracciare un affresco è il presidente dell’Enoteca Regionale, Davide Frascari.Frascari, c’è aria di novità nel padiglione «C’è il nuovo concept, il Vieni VIA con me che richiama i vini della via Emilia, che tocca tutti i territori. E poi il tema del bello: il padiglione è un vero giardino delle meraviglie. Inoltre, l’abbinamento cibo-vino caratterizza questo Vinitaly: anche grazie alla presenza di chef Massimo Bottura. Tante novità per cui quest’anno siamo riusciti ad avere tutto pieno».Quali sono i punti di forza dei vini emiliano-romagnoli? «Sono caratterizzati soprattutto dalla biodiversità, la nostra regione conta oltre 50mila ettari di superficie vitata, la terza in Italia per volumi prodotti e la seconda per valore. Lanazione.it - L’Emilia-Romagna sfila al Vinitaly «Vitigni autoctoni e biodiversità» Leggi su Lanazione.it Il conto alla rovescia è quasi finito.è pronta ad alzare i calici per l’edizione diormai alle porte. Dal 6 al 9 aprile infatti a Verona si presenta con un Padiglione 1 completamente rinnovato sotto l’egida di Enoteca regionale, Regione e APT Servizi Emilia-. A tracciare un affresco è il presidente dell’Enoteca Regionale, Davide Frascari.Frascari, c’è aria di novità nel padiglione «C’è il nuovo concept, il Vieni VIA con me che richiama i vini della via Emilia, che tocca tutti i territori. E poi il tema del bello: il padiglione è un vero giardino delle meraviglie. Inoltre, l’abbinamento cibo-vino caratterizza questo: anche grazie alla presenza di chef Massimo Bottura. Tante novità per cui quest’anno siamo riusciti ad avere tutto pieno».Quali sono i punti di forza dei vini emiliano-romagnoli? «Sono caratterizzati soprattutto dalla, la nostra regione conta oltre 50mila ettari di superficie vitata, la terza in Italia per volumi prodotti e la seconda per valore.

