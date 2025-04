Oasport.it - LIVE Bellucci-Griekspoor 1-4, ATP Marrakech 2025 in DIRETTA: break dell’olandese in apertura di match

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-4 Con la prima.40-30 Stecca anche il tennista olandese, che ha battuto Zverev a Indian Wells. Tedesco che potrebbe incrociare Berrettini all’esordio a MonteCarlo.40-15 Ace (1°).30-15 Stecca ancora di dritto.15-15 Gran risposta! In centro sulla riga!15-0 Seconda morbida ma al corpo, dà il punto a.1-3 Non è vero. Quarto doppio fallo su 8 punti giocati in battuta eregalato.15-40 Sbaglia però ancora nello scambio Mattia, prima chance di.15-30 Smorzata vincente dopo la seconda carica!0-30 Doppio fallo (3°), mamma mia.0-15 Stecca l’azzurro di dritto. Fuori dallo stadio di. Ha alzato comunque il ritmo di rovescio.2-1 Fuori il rovescio dell’azzurro.40-0 Dritto in rete!30-0 Servizio vincente.