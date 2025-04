Ilaria Sula la confessione di Mark Samson durata 5 ore | L' ho uccisa il 25 marzo non è stato premeditato Ho fatto tutto da solo

confessione di Mark Antony Samson, il 23enne reo confesso dell'omicidio della sua ex fidanzata Ilaria Sula, studentessa 22enne di origini umbre, è durata oltre cinque ore in cui ha. Leggo.it - Ilaria Sula, la confessione di Mark Samson durata 5 ore: «L'ho uccisa il 25 marzo, non è stato premeditato. Ho fatto tutto da solo» Leggi su Leggo.it LadiAntony, il 23enne reo confesso dell'omicidio della sua ex fidanzata, studentessa 22enne di origini umbre, èoltre cinque ore in cui ha.

