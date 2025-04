Incidente nella galleria del Dosso | chiusa la statale della Val Seriana traffico in tilt

statale 671 della Valle Seriana venerdì pomeriggio, 4 aprile, a causa di un Incidente che poco dopo le 16 ha coinvolto un’auto e un mezzo pesante nella galleria del Dosso, all’altezza di Albino. Pare che il conducente dell’auto abbia perso il controllo del veicolo, sbandando e finendo prima contro la cabina e poi contro la parte cassonata di un camion che stava procedendo in direzione di Clusone. Tre le persone ferite, non in condizioni gravi.Chi viaggia in direzione Bergamo è costretto a uscire a Cene, chi viaggia in direzione Clusone deve uscire allo svincolo di Albino-Pradalunga e transitare sulla viabilità provinciale, paese per paese. Lunghe code in direzione Clusone dalla galleria Montenegrone e da Bergamo. In direzione della città, le code si stanno formando a partire da Gazzaniga. Bergamonews.it - Incidente nella galleria del Dosso: chiusa la statale della Val Seriana, traffico in tilt Leggi su Bergamonews.it Albino. Rallentamenti sulla671Vallevenerdì pomeriggio, 4 aprile, a causa di unche poco dopo le 16 ha coinvolto un’auto e un mezzo pesantedel, all’altezza di Albino. Pare che il conducente dell’auto abbia perso il controllo del veicolo, sbandando e finendo prima contro la cabina e poi contro la parte cassonata di un camion che stava procedendo in direzione di Clusone. Tre le persone ferite, non in condizioni gravi.Chi viaggia in direzione Bergamo è costretto a uscire a Cene, chi viaggia in direzione Clusone deve uscire allo svincolo di Albino-Pradalunga e transitare sulla viabilità provinciale, paese per paese. Lunghe code in direzione Clusone dallaMontenegrone e da Bergamo. In direzionecittà, le code si stanno formando a partire da Gazzaniga.

