Lei è Chiara Alfonso la porta a casa dopo il Grande Fratello la reazione della mamma

Grande Fratello è una sola. i Chiaronso. Eh sì, in questi giorni non si fa che parlare di Chiara Cainelli e Alfonso D'Apice. Lei aveva già stupito tutti in finale, battendo concorrenti del calibro di Marivittoria Minghetti e soprattutto Lorenzo Spolverato. Solo Helena Prestes e Jessica Morlacchi hanno fatto meglio di lei. Soprattutto sui social, gli occhi dei fan sono tutti puntati su di loro, nel bene e nel male. Un paio di giorno fa, Alfonso ha raccontato in una serie di storie su Instagram della rapina subita nella casa di lei a Trento. dopo quell'episodio, i due erano spariti dai social, alimentando l'ansia dei fan per il loro silenzio improvviso. Ma poco fa sono tornati a farsi sentire, eccome.

