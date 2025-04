Ho fatto tutto da solo ho ucciso per gelosia Mark Antony Samson racconta l’omicidio della sua ex Ilaria Sula

Leggi su Open.online

Ha parlato per oltre cinque ore, il ventitreenne reo confesso delstudentessa. Un delitto, sostiene, di non aver premeditato. «Ho avuto un raptus, ho agito di impulso», avrebbe detto al gip nel corso dell’interrogatorio di convalida del fermo. Aè stato contestatovolontario aggravato e l’occultamento di cadavere per aver tentato di sbarazzarsi del corpogiovane, lanciandolo, dopo averlo chiuso in una valigia, in un burrone.spiega di aver agito di impulso. «L’ho uccisa per, ma amavo», avrebbe dichiarato il 22enne. Ma le azioni del ragazzo dopo il delitto, tra cui la simulazione di azioni spacciandosi per lei sui social e su Whatsapp, stride con le dichiarazioni fatte. Non ci sono tracce di sangue sull’auto del giovaneNon sono state trovate tracce di sangue all’interno dell’auto usata daper trasportare il cadavere di, nel bosco del comune di Poli dov’è stato ritrovato dalla polizia all’interno di una valigia.