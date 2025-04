Scuole chiuse per oltre due settimane | maxi ponte per Pasqua il calendario regione per regione

Scuole chiuse Pasqua. Con l’arrivo della primavera, il calendario scolastico italiano comincia a concedere una serie di pause che famiglie, studenti e insegnanti attendono con impazienza. Le vacanze di Pasqua del 2025 rappresentano il primo vero momento di pausa prolungata da inizio anno e la loro durata cambia leggermente da regione a regione. (Continua.)Leggi anche: Italia in lutto, addio ad un pezzo di storia del paeseLeggi anche: Ragazzo di 26 anni trovato morto sotto al ponte: l’ultimo messaggio alla fidanzata è strazianteScuole chiuse a Pasqua per oltre due settimaneQuest’anno il ponte di Pasqua sarà veramente lungo, perchè comprenderà anche la festa della Liberazione. In alcune regioni, dunque, gli studenti resteranno a casa per oltre due settimane. In linea generale, le Scuole resteranno chiuse dal 17 al 22 aprile, ma non ovunque le date coincidono perfettamente. Tvzap.it - Scuole chiuse per oltre due settimane: maxi ponte per Pasqua, il calendario regione per regione Leggi su Tvzap.it . Con l’arrivo della primavera, ilscolastico italiano comincia a concedere una serie di pause che famiglie, studenti e insegnanti attendono con impazienza. Le vacanze didel 2025 rappresentano il primo vero momento di pausa prolungata da inizio anno e la loro durata cambia leggermente da. (Continua.)Leggi anche: Italia in lutto, addio ad un pezzo di storia del paeseLeggi anche: Ragazzo di 26 anni trovato morto sotto al: l’ultimo messaggio alla fidanzata è strazianteperdueQuest’anno ildisarà veramente lungo, perchè comprenderà anche la festa della Liberazione. In alcune regioni, dunque, gli studenti resteranno a casa perdue. In linea generale, leresterannodal 17 al 22 aprile, ma non ovunque le date coincidono perfettamente.

Scuole chiuse tra vacanze di Pasqua e maxi ponti, il calendario regione per regione: oltre 2 settimane a casa. Scuole chiuse a Pozzuoli dopo la scossa di terremoto. Maltempo, a Bagnacavallo si cercano due dispersi. In Emilia-Romagna oltre mille sfollati. Terremoto Campi Flegrei: scuole chiuse a Pozzuoli. Verifiche in corso a Napoli. Vento forte oggi a Bologna: scoperchiate piscina, palestra e medie. Due scuole chiuse. Terremoto Siena, scuole chiuse lunedì mattina in diversi comuni. Ne parlano su altre fonti

Scuole chiuse tra vacanze di Pasqua e maxi ponti, il calendario regione per regione: oltre 2 settimane a casa per gli studenti - Vacanze di Pasqua 2025 e maxi ponti tra quello del 25 aprile e quello del primo maggio. Per gli studenti sono in arrivo più di due settimane a casa. Quando chiuderanno le scuole permettendo ... (msn.com)

Maltempo, domani scuole chiuse in oltre venti comuni per allerta arancione - MESSINA. Scuole chiuse domani nei comuni ionici di Letojanni, Furci, Santa Teresa Riva, Sant’Alessio Siculo, Giardini Naxos, Gallodoro, Mongiuffi Melia, Forza d ... (letteraemme.it)

Allerta meteo in Toscana, scattano i divieti. Scuole chiuse: ecco dove - È il giorno del nuovo avviso di criticità. Scuole chiuse e lezioni sospese in più di una provincia. La Protezione Civile monitora la situazione. I temporali più forti dovrebbero interessare la zona ... (lanazione.it)