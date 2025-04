Studenti di Ancona in gita a Palermo minacciati alla casa museo di don Puglisi

Palermo, 4 aprile 2025 – Momenti di forte tensione e paura oggi a Palermo durante la gita del liceo Rinaldini: 123 persone, tra Studenti e insegnanti, alla casa museo del beato Giuseppe Puglisi, situata nel quartiere Brancaccio, tristemente noto per la sua forte presenza mafiosa. Tensione e paure durante la gita Secondo quanto ricostruito, il gruppo, accompagnato da una guida, aveva quasi terminato la visita quando una parte degli Studenti e dei docenti, che attendeva gli ultimi allievi per la partenza, è stata avvicinata da alcuni ragazzi del luogo. Questi ultimi, con fare minaccioso e in un crescendo di intimidazione, avrebbero mostrato anche dei coltellini, generando un clima di terrore tra i visitatori. La reazione è stata immediata e dettata dalla paura: sia gli adulti che gli Studenti hanno cercato rifugio precipitosamente, allontanandosi dalla casa museo e raggiungendo i pullman che li attendevano poco distante, in via dei Picciotti. Ilrestodelcarlino.it - Studenti di Ancona in gita a Palermo minacciati alla casa museo di don Puglisi Leggi su Ilrestodelcarlino.it , 4 aprile 2025 – Momenti di forte tensione e paura oggi adurante ladel liceo Rinaldini: 123 persone, trae insegnanti,del beato Giuseppe, situata nel quartiere Brancaccio, tristemente noto per la sua forte presenza mafiosa. Tensione e paure durante laSecondo quanto ricostruito, il gruppo, accompagnato da una guida, aveva quasi terminato la visita quando una parte deglie dei docenti, che attendeva gli ultimi allievi per la partenza, è stata avvicinata da alcuni ragazzi del luogo. Questi ultimi, con fare minaccioso e in un crescendo di intimidazione, avrebbero mostrato anche dei coltellini, generando un clima di terrore tra i visitatori. La reazione è stata immediata e dettata dpaura: sia gli adulti che glihanno cercato rifugio precipitosamente, allontanandosi de raggiungendo i pullman che li attendevano poco distante, in via dei Picciotti.

