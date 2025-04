Davidemaggio.it - Classifica FIMI, Artie 5ive scalza Olly dalla vetta negli album

E’ tempo perdi ‘mollare un po’ la presa’. Nellarelativa alle vendite e agli ascolti streaming da venerdì 28 marzo a giovedì 3 aprile 2025, il cantante ligure si riconferma al primo posto dei singoli con Balorda nostalgia, ma deve cedere il passoal rapper, subito in cima col nuovo lavoro La bellavita.– I singoliIl podio dei singoli è identico alla scorsa chart: dopo Balorda nostalgia di, inper l’ottava settimana consecutiva, ci sono ancora Giorgia con La cura per me e Achille Lauro con Incoscienti giovani. Alla #4 il debutto di Sogno americano, nuovo brano di. Quest’ultimo si trova poi in altre quattro posizioni della Top20: alla #8 con Fw/ss25 (Freestyle), alla #10 con Pietà, cantata con Kid Yugi, alla #15 con Montecarlo e alla #18 con Brazy, duetto con Tony Boy.