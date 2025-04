The Voice Senior 2025 streaming e diretta tv | dove vedere la settima puntata

Voice Senior 2025 streaming e diretta tv: dove vedere la settima puntataQuesta sera, venerdì 4 aprile 2025, va in onda la settiman puntata di The Voice Senior 2025, il talent show musicale di Rai 1 condotto da Antonella Clerici. Protagonisti sono cantanti Over 60 pronti a mettersi in gioco e mostrare il loro talento e amore per la musica. Confermata la giuria, dopo il successo dello scorso anno, formata da Loredana Berté, Gigi D’Alessio, Arisa e Clementino. Ma dove sarà possibile vedere la puntata di oggi di The Voice Senior 2025 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni.In tvIl programma, come detto, va in onda oggi, venerdì 4 aprile 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 (canale 1 del digitale terrestre e 101 di Sky).The Voice Senior 2025 streaming liveSe non siete a casa, potete seguire The Voice Senior 2025 in streaming live su Rai Play, la piattaforma gratuita che mette a disposizione i programmi Rai da vedere su pc, tablet e smartphone. Tpi.it - The Voice Senior 2025 streaming e diretta tv: dove vedere la settima puntata Leggi su Tpi.it Thetv:laQuesta sera, venerdì 4 aprile, va in onda ladi The, il talent show musicale di Rai 1 condotto da Antonella Clerici. Protagonisti sono cantanti Over 60 pronti a mettersi in gioco e mostrare il loro talento e amore per la musica. Confermata la giuria, dopo il successo dello scorso anno, formata da Loredana Berté, Gigi D’Alessio, Arisa e Clementino. Masarà possibileladi oggi di Theintv e live? Di seguito tutte le informazioni.In tvIl programma, come detto, va in onda oggi, venerdì 4 aprile, alle ore 21,30 su Rai 1 (canale 1 del digitale terrestre e 101 di Sky).TheliveSe non siete a casa, potete seguire Theinlive su Rai Play, la piattaforma gratuita che mette a disposizione i programmi Rai dasu pc, tablet e smartphone.

The Voice Senior 2025, la semifinale stasera 4 aprile: anticipazioni e regolamento. The Voice Senior 2025, la semifinale stasera in tv: le anticipazioni del 4 aprile 2025. La semifinale di "The voice senior". The Voice Senior 5, stasera la semifinale su Rai 1: le anticipazioni. The Voice Senior, si chiudono le Blind Auditions. Al via le semifinali. Stasera in tv (4 aprile), Antonella Clerici senza rivali e Canale 5 rischia (ancora) il tracollo. Perché. Ne parlano su altre fonti

The Voice Senior 2025, la semifinale stasera 4 aprile: anticipazioni e regolamento - (Adnkronos) - Stasera, venerdì 4 aprile, appuntamento con la semifinale di 'The voice senior' alle 21.30 su Rai 1. Il talent show condotto da Antonella Clerici - che premia le più belle voci over 60 d ... (msn.com)

Anticipazioni The Voice Senior, chi andrà in finale? Cosa succede il 4 aprile - Va in onda la semifinale di “The Voice Senior”: Antonella Clerici annuncia i finalisti di quest’edizione nella puntata del 4 aprile ... (dilei.it)

The Voice Senior, stasera (venerdì 4 aprile) la semifinale: anticipazioni, squadre e coach - Questa sera è il momento della semifinale di The Voice Senior, che andrà in onda alle 21.30 su Rai 1. Il talent show condotto da Antonella Clerici ha superato la fase delle ... (msn.com)