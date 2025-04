Elezioni a Giugliano | Donzelli non scioglie nodi del centrodestra nel Pd c’è chi vuole superare Pirozzi

Elezioni a Giugliano: Donzelli non scioglie nodi del centrodestra, nel Pd c’è chi vuole superare Pirozzi Teleclubitalia. Teleclubitalia.it - Elezioni a Giugliano: Donzelli non scioglie nodi del centrodestra, nel Pd c’è chi vuole superare Pirozzi Leggi su Teleclubitalia.it I partiti ancora non sciolgono la riservaL'articolonondel, nel Pd c’è chiTeleclubitalia.

Donzelli smaschera i dem: "Volevano eliminarli loro". La bufera sull’emendamento anti-ballottaggi - Un emendamento presentato dai capigruppo del centrodestra, e inserito nel decreto elezioni ora in esame alla commissione Affari costituzionali del Senato , rischia di cambiare le regole del gioco per ... (informazione.it)

Fratelli D’Italia, Giovanni Donzelli a Nola e Marigliano: “Vinceremo elezioni in questi Comuni” - Prima Nola, poi Marigliano ed ancora Volla e Giugliano. Giornata napoletana per Giovanni Donzelli, deputato e responsabile nazionale dell’organizzazione di Fratelli d’Italia, tra i leader del partito ... (videonola.tv)

Elezioni a Giugliano, la fascia costiera è pronta a correre da sola - C’è fermento in fascia costiera a Giugliano in vista delle elezioni amministrative. E mentre nel centro città i partiti tentennano per i timori legati al possibile ... (ilmattino.it)