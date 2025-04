Ilrestodelcarlino.it - Domenica 6 aprile ecco la Maratonina dei Colli: le strade chiuse a Bologna

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 42025 – Torna ladei, una classica del podismo bolognese, e cambia la viabilità in alcune zone della città.la gara, lunga 21,7 chilometri e giunta alla 34esima edizione prenderà il via alle 9 da parco Cavaioni e si snoderà lungo il seguente percorso: via Cavaioni, via di Casaglia, via di Ravone, via del Genio, via Gaibola, via Pozzetti, via dei, via Golfreda, via della Trappola, via Gaibara, via Santa Liberata, via Monte Donato, via Gaibara, via delle Lastre e via del Forte. Poi via sulla strada del ritorno, ripercorrendo via dei, via Cavaioni, con l’arrivo al parco Cavaioni. Il Comune così, per permettere il regolare svolgimento della manifestazione, ha emanato un’ordinanza che regola la circolazione nella fascia oraria dalle 8.30 alle 12 di