Lanazione.it - ‘Operazione 100 bambini’: Medaglia d’oro al merito aeronautico alla 46° Brigata Aerea

Pisa, 4 aprile 2025 - La celebrazione del 102° anniversario dell'Aeronautica Militare è stata illuminata da un momento di straordinaria rilevanza. La Bandiera di Guerra della 46ªdi Pisa è stata conferita della prestigiosad'Oro alcome riconoscimento per il contributo eccezionale fornito nell'ambito dell'operazione '100 bambini', una missione umanitaria che ha rappresentato un alto esempio di dedizione e professionalità. La motivazione del conferimento: "A seguito del conflitto tra Israele e Hamas e delle crescenti preoccupazioni per la stabilità nella regione, l'Italia ha partecipatoMissione Umanitaria denominata 'Operazione 100 bambini'. Tale attività ha visto l'impiego della 46°con velivoli C-130J. Con tre voli effettuati il 29 gennaio, 9 febbraio e 10 marzo 2024, gli aeroplani della 46ªhanno trasportato, dagli aeroporti egiziani del Cairo e di El Arish all'aeroporto di Ciampino e poi Pisa, circa 107 bambini e loro familiari gravemente feriti e in pericolo di vita a causa dei bombardamenti nella Striscia di Gaza".