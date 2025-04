Inail aumentano i morti sul lavoro | in 2 mesi 97 denunce

Inail, aumentano i morti sul lavoro: in 2 mesi 97 denunce. Sono in crescita del 6,6 per cento. In calo gli infortuni (-5,2). Il Veneto è la regione con più esposti

