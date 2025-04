Oasport.it - Basket: Tortona-Trapani e Reggio Emilia-Milano i big match della 25a di Serie A

Venticinquesima giornata in arrivo, nulla di deciso e tutto da comprendere in questaA 2024-2025 che è di totale incertezza, almeno per quel che riguarda la stagione regolare. Soprattutto, in questo caso, sonoad accendere i riflettori in testa, ma c’è anche Varese-Cremona da tenere d’occhio in coda.DOLOMITI ENERGIA TRENTINO-GIVOVA SCAFATI (Sabato 5 aprile, ore 20:00)Quarta contro quindicesima, lotta per la vetta contro lotta salvezza: questo il modo in cui si avvicinano le due squadre all’anticipo del sabato. C’è però un ma: le squadre di Ramondino, in A, hanno sempre battuto quelle di Galbiati, che festeggia le 150 panchine nella massima, così come festeggia quota 200 partite Alessandro Zanelli. Per la Givova nuovo ingresso: Luka Sakota, ventiquattrenne dal doppio passaporto canadese-croato che arriva dal Tampereen Pyrinto in Finlandia e che va a sostituire Rob Gray.