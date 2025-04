Tvplay.it - Conte alla Juve con un suo pupillo, è un bomber della Liga

Leggi su Tvplay.it

Continuano i rumors che vogliono Antoniovicino ad un clamoroso ritorno. Occhio anche in chiave mercato.Antonioè uno dei principali protagonisti di questa stagione in serie A. Nessuno lo avrebbe immaginato a inizio anno e invece il suo Napoli standendo lo scudetto all’Inter di Simone Inzaghi, distante solo tre punti in classifica. Con i nerazzurri impegnati su più fronti il club partenopeo ha una grossa chance e proverà a fare un’impresa straordinaria.con un suo, è un(Lapresse) TvPlayIn questo momento è molto impegnato nella lotta scudetto però intanto si rincorrono i rumors che riguardano Antonio. L’allenatore pugliese è molto apprezzato e dopo quest’annata ancora di più, sulle sue tracce ci sono diversi club e stanno aumentando i rumors riguardo un possibile approdontus.