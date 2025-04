Quotidiano.net - Il giardiniere automatico che stavi aspettando: il Redkey MGC500 è in offerta su Amazon

Leggi su Quotidiano.net

Godersi il proprio giardino, e con il minimo sforzo grazie ad un piccolo ma instancabile aiutante tech che lavora per mantenerlo sempre perfetto. Ilsvolge proprio questo compito, essendo un tagliaerba pensato per prendersi cura degli spazi verdi fino a 500 m² in totale autonomia. Il costo promozionale di questo utilissimo dispositivo è attualmente di 529,99€, ma bisogna riscattare manualmente il coupon di 94€ offerto da. Aggiungi il tagliaerba al carrello Addio tagli faticosi: il tuo prato si cura da solo conIlvanta il sistema di posizionamento preciso con tecnologia brevettata C-TOF. Grazie a questo innovativo sistema, il robot non solo mappa e pianifica il percorso di taglio in maniera intelligente, ma è anche in grado di riprendere esattamente da dove aveva lasciato dopo una pausa o una ricarica.