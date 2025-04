Lavori a scuola senza determina Simonelli e Mastroianni | Così si calpesta la legalità

Lavori pubblici eseguiti senza alcun atto di affidamento, suddivisione artificiosa degli importi per eludere la normativa, determine firmate a posteriori: è questo il quadro che emerge dalla denuncia dei consiglieri comunali di opposizione Aldo Simonelli e Vincenzo Mastroianni, che accendono i riflettori sui recenti interventi presso i servizi igienici del plesso scolastico di Via IV Novembre."Il 31 marzo – spiegano – abbiamo protocollato una formale richiesta di accesso agli atti per conoscere i dettagli dei Lavori in corso all'interno della scuola. All'epoca, sull'Albo Pretorio non c'era traccia di determine o incarichi. Eppure i Lavori erano già partiti, con operai all'opera in orario scolastico e con alunni e personale presenti nella struttura".Una situazione che, a giudizio dei due consiglieri, solleva interrogativi gravissimi.

