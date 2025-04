Cultweb.it - Microsoft, la rivoluzione del personal computer ha 50 anni: quali sono state le tappe principali della sua storia?

Il 4 aprile 1975, Bill Gates e Paul Allen fondanoad Albuquerque, New Mexico. L’obiettivo iniziale è sviluppare un interprete BASIC per l’Altair 8800, uno dei primi microdisponibili per il grande pubblico. Vediamoledi questa, che in qualche modo ha cambiato le nostre vite,1981: MS-DOS e la collaborazione con IBMfirma un contratto con IBM per fornire un sistema operativo per il suo primo. Nasce così MS-DOS (Disk Operating System), che diventa il motore softwarenuova generazione di PC IBM compatibili, segnando il debutto ufficiale dinel mercato mainstream.1985: arriva WindowsNel novembre 1985,lancia Windows 1.0, una shell grafica per MS-DOS. Anche se inizialmente criticato, rappresenta l’iniziotransizione da un’interfaccia a riga di comando a un ambiente visivo orientato all’utente.