Borsa | l' Europa brucia altri 819 miliardi di euro

altri 819 miliardi di euro sono andati in fumo oggi per le principali borse europee a due giorni dall'annuncio sui dazi del presidente Usa Donald Trump. Il dato si somma ai 422 miliardi della vigilia e porta il saldo negativo a oltre 1.241 miliardi in due giorni. Quotidiano.net - Borsa: l'Europa brucia altri 819 miliardi di euro Leggi su Quotidiano.net 819disono andati in fumo oggi per le principali borsepee a due giorni dall'annuncio sui dazi del presidente Usa Donald Trump. Il dato si somma ai 422della vigilia e porta il saldo negativo a oltre 1.241in due giorni.

L'Europa apre negativa, Francoforte -0,60%. La Borsa di Milano scivola rapidamente e cede il 3,5% - Conflavoro, a rischio 30mila posti in Italia Una contrazione del PIL dello 0,1%, una perdita secca sull’export di 2 miliardi di euro e 30mila posti di lavoro a rischio. Sono le stime elaborate dal Cen ... (msn.com)