Corso gratuito per diventare meccanici specializzati

CARRARA - Sono aperte le iscrizioni, fino al 13 aprile, al Corso "Rip.A.uto: Addetto alla riparazione di autoveicoli e autoarticolati", un'opportunità formativa completamente gratuita rivolta a disoccupati e inattivi. Il Corso si terrà a Carrara presso l'Autocarrozzeria Autonoleggio Primula (Corso Carlo Rosselli, 29) e avrà una durata complessiva di 900 ore, di cui 270 di stage presso aziende del settore e del territorio. L'inizio delle lezioni è previsto per maggio 2025. Il Corso, voluto e gestito dall'agenzia formativa Formatica scarl in partnership con Over Tech Service Srl e C.A.P. Autolinee Scrl, e finanziato dalla Regione Toscana attraverso il PR FSE+ Toscana 2021-2027, risponde alla domanda delle aziende del territorio di professionisti del settore. Al termine del Corso, i partecipanti conseguiranno una qualifica professionale di livello 3 EQF, riconosciuta a livello europeo, che consentirà loro di operare nel settore della manutenzione e riparazione di veicoli a motore, con particolare attenzione ai mezzi pesanti e alle tecnologie meccaniche ed elettromeccaniche più avanzate.

