Sololaroma.it - PSG-Angers, il pronostico della Ligue 1: Over a valanga

Leggi su Sololaroma.it

Il weekend è appena cominciato e la1 torna quindi sotto la luce dei riflettori. La 28° giornata dovrebbe essere quella decisiva per incoronare, di fatto, la campionessa del campionato francese, che sarà una lieta conferma. Già, perché mettendo in cascina 3 punti il PSG sarà certo del 1° posto. I parigini affronteranno domani sabato 5 aprile alle 17:00 l’, in quel del Parco dei Principi. La squadra guidata da Luis Enrique sta vivendo un inizio di 2025 spettacolare e potrebbe conquistare il titolo, davanti ai suoi tifosi. I bianconeri, invece, tenteranno un’impresa storica in trasferta, entrando così nella storia.L’andamento di PSG edReduce dalla vittoria per 4-2 con il Dunkerque in semifinale di Coppa di Francia, il PSG vuole rimanere su questa strada, dando prova di essere una delle squadre più forti in giro per l’Europa.