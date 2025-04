Ildifforme.it - Schlein conferma delegazione Pd a piazza per la pace del M5S: “Se uniti siamo competitivi”

La segretaria del Pd non sarà presente alla manifestazione, ma il partito sarà rappresentato da alcuni suoi membri. Sul tema della difesa europea,si è detta favorevole, specificando però di non voler trascurare le questioni sociali, ovvero le altre grandi emergenze del Paese. Sulle critiche di Meloni, che ha accusato le opposizioni di non dare risposte concrete alle crisi della politica estera,ha risposto invitandola ad assumere posizioni filo-europee