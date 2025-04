Trento donna violentata e accoltellata in casa da tunisino di 30 anni arrestato dai carabinieri per violenza sessuale lesioni aggravate e rapina

tunisino 30enne è stato arrestato dopo essere entrato a casa di una donna, averla violentata e accoltellata. I carabinieri gli hanno trovato addosso oggetti rubati alla vittima Una donna è stata violentata e accoltellata a Trento da un tunisino di 30 anni che si è introdotto nella sua abit Ilgiornaleditalia.it - Trento, donna violentata e accoltellata in casa da tunisino di 30 anni, arrestato dai carabinieri per violenza sessuale, lesioni aggravate e rapina Leggi su Ilgiornaleditalia.it Un30enne è statodopo essere entrato adi una, averla. Igli hanno trovato addosso oggetti rubati alla vittima Unaè statada undi 30che si è introdotto nella sua abit

