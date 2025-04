Quotidiano.net - Come si sopravvive a una guerra artica tra mine nascoste dalla neve ed effetti perversi della fame

Roma, 4 aprile 2025 – Che l’Artico sia diventato il nuovo terreno di scontro tra le superpotenze globali, ormai è assodato. Epilogo di una escalation di conflitti e tensioni che si teme non abbia ancora toccato il suo apice. È dai primi istanti dell’invasione dell’Ucraina nel 2022 che l’Unione europea teme di diventare il nuovo obiettivo delle mire espansionistiche russe, con gli Stati membri che corrono i ripari. Lo dimostra l’ingresso tempestivo nell’Alleanza Atlantica di Svezia e Finlandia agli inizi, o il recentissimo piano di riarmo da 800 miliardi di euro del Consiglio Europeo. Ma se l’Ue si sta preparando a un’ipotetica invasione, questi timori non hanno ancora trovato riscontri concreti. Forse perché le mire dei leader mondiali si stanno spostando altrove, dove pochi, tra i non addetti ai lavori, avrebbero pensato.