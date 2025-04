Tpi.it - Come cambia la Seo ai tempi dell’AI

Contenuto sponsorizzato.L’intelligenza artificiale sta rivoluzionando il mondo del digital marketing, aprendo scenari impensabili fino a pochi anni fa. L’avvento di algoritmi sempre più sofisticati consente di analizzare enormi quantità di dati, personalizzare le esperienze degli utenti e automatizzare processi complessi.L’AI offre anche opportunità straordinarie per la creazione di campagne pubblicitarie mirate, l’analisi predittiva del comportamento dei consumatori e l’automazione del customer service, divenendo uno strumento di reale supporto per gli specialisti marketer che possono coniugare la propria creatività e competenza con l’efficienza del sistema, offrendo alle aziende un servizio sempre più mirato e performante.Di recente, Google, pioniere in questo campo, sta integrando l’AI in molti dei suoi strumenti, a partire dalla Ricerca,sottolineato dalla nuova funzionalità Overview, che fornisce risposte sintetiche e contestualizzate alle domande degli utenti, attingendo da diverse fonti online.