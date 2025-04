Panorama.it - Emmanuel Macron, i segreti del presidente raccontati dal suo staff

Se l’Eliseo avesse un profumo ufficiale, sarebbe senza dubbio il Dior Eau Sauvage. Non è un’ipotesi: è una certezza. Secondo un nuovo libro firmato dal giornalista Olivier Beaumont (Le Parisien),si affida a “quantità industriali” della celebre fragranza francese, al punto che il suoavverte il suo arrivo ancor prima di vederlo. “I visitatori meno abituali potrebbero ritrovarsi sopraffatti dal profumo floreale e muschiato, tanto raffinato quanto potente. È un segno di una cosa: che ilè nell’edificio”, si legge in The Tragedy of the Elysée. Praticamente,non entra in una stanza, la invade olfattivamente.Non si tratta di una semplice vanità personale, ma di una vera e propria strategia di immagine. Come sottolinea l’autore, “così come Luigi XIV fece dei suoi profumi un attributo di potere quando sfilava nelle gallerie di Versailles,li usa come elemento della sua autorità all’Eliseo”.