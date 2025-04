Borsa | Milano crolla Ftse Mib -65%

Borsa di Milano è crollata sotto i colpi della guerra dei dazi innescata dal presidente americano Donald Trump. L'indice Ftse Mib ha perso il 6,53% arretrando a 34.649 punti. Tra i peggiori Azimut (-12,6%), Leonardo (-12,4%) e Mps (-12,12%). Si salva dal panic selling solo Diasorin (+1,66%). Quotidiano.net - Borsa: Milano crolla, Ftse Mib -6,5% Leggi su Quotidiano.net Ladita sotto i colpi della guerra dei dazi innescata dal presidente americano Donald Trump. L'indiceMib ha perso il 6,53% arretrando a 34.649 punti. Tra i peggiori Azimut (-12,6%), Leonardo (-12,4%) e Mps (-12,12%). Si salva dal panic selling solo Diasorin (+1,66%).

