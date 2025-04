Luciano Darderi si prende la rivincita contro Kopriva e approda in semifinale a Marrakech

Luciano Darderi si prende la sua rivincita nei confronti del ceco Vit Kopriva (n.106 del mondo). L'italo-argentino, sconfitto dal ceco nella finale del recente Challenger di Napoli, si è imposto col punteggio di 7-5 6-2 in 1 ora e 57 minuti di partita. Un match non di altissimi contenuti tecnici, con tanti errori e molta tensione. Alla fine della fiera, l'ha spuntata Darderi che così ha ottenuto l'accesso alla prima semifinale ATP del 2025, dove affronterà il finalista dell'anno passato di questo evento, lo spagnolo Roberto Carballes Baena.Nel primo set è Luciano a iniziare nel migliore dei modi, andando avanti di un break nel quarto gioco (3-1), sfruttando accelerazioni poderose di dritto. L'azzurro, però, si incarta nel game successivo e concede il contro-break. Tanti errori da parte del nostro portacolori, messo in difficoltà dal rovescio penetrante di Kopriva.

