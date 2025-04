Nordio | Stop all' eccesso di penalismo per chi opera nella Protezione Civile

AGI - "È necessario restituire serenità a chi opera in questo settore, come agli appartenenti alle forze dell'ordine e ai medici": lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, che intervenendo agli Stati generali della Protezione Civile ha riferito che è allo studio "una riforma epocale" su questo fronte. "L'idea - ha spiegato il Guardasigilli - è di intervenire con un tavolo tecnico incentrato su tre temi: il concetto di colpa, che è stato elaborato negli anni '30 ed è ormai superato; il nesso di causalità, in virtù del quale sono stati ad esempio imbastiti processi per la mancata previsione di un terremoto; l'iscrizione sul registro degli indagati, il cosiddetto 'atto dovuto' che nel tempo si è trasformato in una forma di condanna anticipata, un marchio di infamia, motivo di revoca o di non assunzione di una carica politica".

