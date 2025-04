Inserimento negli elenchi aggiuntivi della prima fascia GPS 2025 26 consulenza personalizzata Posti limitati prenota

Hai recentemente conseguito l'abilitazione all'insegnamento o la specializzazione sul sostegno? L'anno scolastico 2025/26 rappresenta un'occasione per inserirti negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle GPS, accedendo così a supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche e potenzialmente anche ad assunzioni straordinarie finalizzate al ruolo. La nostra consulenza personalizzata ti aiuterà a compilare l'istanza di Inserimento senza errori.

Supplenze e ruoli docenti sostegno 2025/26: elenchi aggiuntivi prima fascia GPS, domanda dal 14 aprile. RISPOSTE AI QUESITI. Elenchi aggiuntivi GPS per docenti abilitati e specializzati che conseguono il titolo entro il 30 giugno 2025. Dal 14 al 29 aprile presentazione delle istanze per gli elenchi aggiuntivi 1 fascia. Elenchi aggiuntivi GPS, chi può inserirsi? Quali titoli bisogna dichiarare? Si può presentare domanda in più province o in provincia diversa dalle GPS? Le nostre faq. Elenchi aggiuntivi GPS I fascia: domande dal 14 al 29 aprile; iscrizione con riserva per titoli conseguiti entro il 30 giugno [Decreto]. Graduatorie supplenti GPS prima fascia, elenchi aggiuntivi: dal 14 al 29 aprile (da confermare). Solo modalità telematica. Ne parlano su altre fonti

