361magazine.com - Lorenzo Spolverato irrompe e chiarisce: “Giorni difficili”

arriva su Instagram con un dolce messaggio rivolto ai fan. L’ex gieffino sta ricevendo tantissimo affettoè riuscito ad arrivare in finale nell’ultima edizione del Grande Fratello. L’ex concorrente purtroppo è stato lasciato in diretta durante l’ultima puntata da Shaila Gatta. Tra Shaila ela storia d’amore volge ufficialmente al termine, e nel mentre entrambi sono tornati su Instagram per chiarire alcuni punti di vista e tutti i rumors che stanno uscendo sulla loro rottura.Leggi anche Yulia Bruschi rompe il silenzio: “Ho colto un concetto fondamentale”Le parole dell’ex concorrentenelle ultime ore con una stories Instagram ha voluto ringraziare i fan poiché per lui da quando è finito il reality show sono stati. Il modello ha esordito affermando:“ma grazie a tutti per il sostegno che mi date, non potete capire quanto sono grato a tutti voi che non mi fate sentire mai solo.