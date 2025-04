Fondazione Humaniter torneo di burraco di beneficenza | il ricavato per gli aiuti sanitari in Madagascar

Leggi su Ildenaro.it

Si svolge domani, sabato 5 aprile, a partire dalle ore 16,45, nella sede di piazza Vanvitelli 15 (4° piano, aula magna) ildiperorganizzato dalla, arbitro Italo Russo. Il costo del biglietto è di 15 €. Se si desidera si potrà anche acquistare una colomba con offerta minima di 15 €. Tutto ilandrà devolut alla Ong Change Ets. Per procedere alla donazione e ritirare la colomba, ci si può recare presso ladi Napoli in piazza Vanvitelli 15 (la segreteria è al 3° piano) dalle 17 alle 21.“Abbiamo deciso di sostenere l’Ong Change – si legge in una nota dellarivolta ai sosteniori – organizzando undie promuovendo la loro campagna: quest’anno, invece della solita colomba, scegli la colomba solidale Change e contribuisci attivamente ai loro progetti di sanità e lotta alla malnutrizione”.