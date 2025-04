Piano ferie ATA | quando predisporlo e il ruolo del DSGA

Il Piano ferie ATA rappresenta uno strumento essenziale per tutelare il diritto al riposo del personale scolastico non docente. Questo diritto, garantito dall'articolo 2087 del Codice Civile, protegge la salute psicofisica dei lavoratori. Le ferie, pertanto, non possono essere rinunciate né monetizzate, come stabilito dall'art. 5, comma 8, del Decreto Legge n. 95/2012.

