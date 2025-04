Furti di lusso nelle farmacie del centro ladri seriali arrestati dalla polizia

lusso nelle farmacie. Giovedì pomeriggio, 3 aprile, la polizia di Stato ha arrestato due cittadini georgiani pregiudicati di 34 e 36 anni, accusati di avere messo a segno alcuni Furti in diverse farmacie del centro città.Terminato l'ultimo colpo, sono stati intercettati dagli agenti in servizio in via Angelo Maj, trovati in possesso di numerosi prodotti rubati nel corso della giornata in diverse farmacie della città: la farmacia Camozzi, l'ultima in ordine temporale, la farmacia Sant'Anna e altre ancora in corso di accertamento.Si tratta di due soggetti con numerosi precedenti specifici in varie zone d'Italia. Le reFurtive vanno dai mille ai cinquemila euro di prodotti sottratti alle farmacie. Sottoposta a sequestro l'auto utilizzata per i Furti.

