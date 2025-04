Pnrr Galvagno Non disperdere un euro delle risorse stanziate

CATANIA (ITALPRESS) – "Abbiamo avuto in passato problemi con la spesa, dobbiamo accelerare con tutte le pratiche in essere perché non venga disperso neanche un euro delle risorse stanziate". Così il presidente dell'Ars, Gaetano Galvagno, presso il Centro Fieristico Le Ciminiere, a Catania, in occasione dell'evento di Fratelli d'Italia "ZES: Opportunità e sviluppo per il Sud Italia". L'incontro pubblico è stato un'occasione per discutere delle Zone Economiche Speciali (ZES) come volano di crescita e rilancio per il Mezzogiorno, con diversi interventi di esponenti politici e istituzionali.

