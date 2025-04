Mistermovie.it - Mister Movie | Svelato il regista di Insidious 6 dopo il ritardo della data di uscita

Leggi su Mistermovie.it

Preparati, fan dell'horror! Blumhouse ha finalmente trovato ilper6, e si tratta di Jacob Chase, il talentuosodi Come Play! Se ami le storie di fantasmi e demoni, questa è una notizia che non puoi assolutamente perdere. Jacob Chase Prende le Redini: Cosa Aspettarsi?Jacob Chase è in trattative per dirigere il sesto capitolo di, succedendo a Patrick Wilson, che ha diretto: La Porta Rossa. Non ci sono ancora dettagli sulla trama o sui personaggi, ma l'esperienza di Chase nel genere horror fa ben sperare. Ricorda, è lo stessoche ci ha regalato l'inquietante Come Play! Nuove Avventure nel Mondo di: Spin-off in ArrivoOltre a6, Blumhouse sta lavorando anche a uno spin-off intitolato Thread: AnTale, con Mandy Moore e Kumail Nanjiani.