Lulù Selassié rompe il silenzio dopo la condanna | Tenuta segreta per tre anni non è come dice lui

La condanna di Lulù Selassié a un anno e otto mesi per stalking ai danni di Manuel Bortuzzo sembrava aver messo la parola fine a una vicenda dolorosa. Tuttavia, le dichiarazioni rilasciate dall'ex gieffina dopo la sentenza con l'obiettivo di riscrivere una verità diversa da quella processuale, stanno generando inevitabili partigianerie tra le due schiere di fan. Quello che scrive Lulù Selassié, in particolare, non torna. Si parla di una relazione di tre anni, ma in realtà – conti alla mano – sarebbe durata pochi mesi dopo la fine del Grande Fratello. "Ho protetto con discrezione il dolore di essere stata nascosta in una relazione durata tre anni e poi tradita dalla persona che più amavo". Questa frase, condivisa da Lulù Selassié nelle sue Instagram stories dopo la condanna, ha fatto emergere la prima grande incongruenza con la versione finora conosciuta della loro storia.

