Ilfattoquotidiano.it - “Sembro un criminale, ma non mi fate paura. Io vengo da un paese più controverso della Francia”: De Zerbi contro tutti a Marsiglia

“Le cose accadute questa settimana sono cose che succedono ini club, ma ano fuori”. Roberto De, alla vigilia del match tra il suo OM e il Tolosa, ha provato a chiarire ciò che è emerso in queste ore: secondo l’Equipe, il tecnico italiano ha avuto un duro scon i suoi giocatori, culminato con il rifiuto da parte di questi ultimi di scendere in campo per l’allenamento. “Sapevo che sarebbe uscito sui giornali e probabilmente so anche chi sono le tue fonti”, ha detto Dea un giornalista che gli ha posto una domanda in sala stampa.Poi il tecnico italiano ha rincarato la dose: “un, ma non lo sono. Ci sono parti dell’articolo che non sono vere. Se qualcuno pensava di toccarmi con quel pezzo beh, non mi tocca. Anzi mi ricarica, mi stimola.