Multe come e quando fare ricorso

(Di venerdì 26 luglio 2024) Roma, 26 luglio 2024 – Fra le sorprese più sgradevoli che si possano ricevere, paragonabile forse all'invito ad un matrimonio a Ferragosto, vi è quella di trovare una multa sul parabrezza, magari per una disattenzione alla guida o per responsabilità di amministrazioni comunali poco attente alla segnaletica. In ogni caso, solitamente si paga prima possibile, per ottenere il 30% di sconto (entro 5 giorni dalla notifica dell'infrazione,previsto dall'art. 202 del Codice della strada). Vi sono casi nei quali contestare la multa è la cosa migliore da, per provare ad ottenerne l'annullamento, qualora un giudice riconosca l'illegittimità della stessa. Per poter essere contestata e quindi annullata, una multa dovrebbe essere stata compilata in maniera scorretta da un agente di polizia municipale, oppure sprovvista di adeguata motivazione della sanzione.