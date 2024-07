Messaggio della Madonna di Medjugorje del 25 luglio 2024 | un richiamo alla fede e alla pace

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di venerdì 26 luglio 2024) Il 25, ladiha consegnato untoccante e pieno di speranza aili di tutto il mondo. Il, come sempre, è stato ricevuto con grande attesa e devozione, offrendo parole di conforto e guida spirituale in un momento storico particolarmente turbolento.li in preghieradi@Foto Crediti Ansa – VelvetMagUn invitopreghiera eDiffuso l’ultimoche laha consegnatoveggente Marija Pavlovic. Le paroleVergine, così come riportate sarebbero: “Cari figli miei! Con gioia vi ho scelti e vi guido perché in voi, figlioli, vedo uomini di, speranza e preghiera. Figlioli, vi guidi la fierezza di essere miei, e io vi guido a Lui che è via, verità e vita.