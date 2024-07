Maicon gli auguri di compleanno dell’Inter Il Colosso di Mourinho!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 26 luglio 2024)oggi compie gli anni. Una delle leggende più grandi della storia, uno dei campioni d’Europa con Josée Marko Arnautovic. Il club gli fa una dedica tramite un comunicato. DEDICA – «Quant’è forte»: per sei straordinarie stagioni i tifosi nerazzurri hanno cantato questo coro, ammirando le giocate, gli scatti e i gol meravigliosi diDouglas Sisenando. Una vera e propria forza della natura, il brasiliano ha rivoluzionato il ruolo di terzino destro, insuperabile in fase difensiva e attaccante aggiunto nella manovra offensiva. Forza fisica, tecnica e fantasia sono solo alcune delle caratteristiche di, che con la magliaha collezionato 248 presenze, 20 gol e una lunga lista di trofei: 4 Scudetti, 1 Champions League, 1 Mondiale per Club, 2 Coppe Italia e 3 Supercoppe Italiane.